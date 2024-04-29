Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  76140 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  161411 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  141654 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  180054 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159114 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141986 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126486 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97237 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85652 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154032 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  246329 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

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25 апреля 2024, 11:04  •  292691 просмотра

Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Расследование чешской полиции подтвердило, что взрывы на военных складах в Врбетице в 2014 году были организованы агентами российской военной разведки ГРУ, теми же, кто стоял за покушением в Солсбери в Великобритании, но дело было отложено, поскольку подозреваемые не могут быть привлечены к ответственности, находясь на территории России.

Война •   •  818 просмотра
Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Стефанчук встретился с польскими депутатами, чтобы обсудить военную поддержку, Формулу мира Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.

политика •   •  722 просмотра
Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

98-летняя женщина прошла 10 км пешком, дважды падала, но смогла выйти из оккупированной Россией части населенного пункта Очеретино Донецкой области Украины.

Общество •   •  696 просмотра
Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Верховная Рада не смогла принять законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за рисков, связанных со слабым фондовым рынком и экономикой Украины, а также из-за опасений по поводу передачи средств частным структурам в будущем.

Общество •   •  662 просмотра
В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия, направленные на достижение перемирия в Газе, освобождение заложников и достижение безопасности на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  2402 просмотра
Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Новый пакет санкций Европейской комиссии против России должен быть направлен на российский "теневой флот", сжиженный природный газ и обход введенных ограничений.

Война •   •  4279 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям.

политика •   •  18002 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

В Кении из-за сильных дождей и наводнений прорвало дамбу, разрушив дома и заблокировав дороги, в результате чего погибло по меньшей мере 42 человека в западной деревне Камучири.

Новости Мира •   •  3413 просмотра
В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Освобождение от российских оккупантов острова Нестрига в Херсонской области является важным для повышения качества контрдиверсионных мероприятий.

Война •   •  6862 просмотра
Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

В результате аварии автобуса на окраине Мехико погибло 18 человек и еще 32 получили ранения, когда он перевернулся на шоссе, направляясь из Гуанахуато в Чалму.

Криминал и ЧП •   •  5160 просмотра
Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых