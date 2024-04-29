Полиция Чехии: за взрывами на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояла российское ГРУ. Дело отложено

Расследование чешской полиции подтвердило, что за взрывами на военных складах в Врбетице в 2014 году стоят российская военная разведка ГРУ и агенты, те же, кто стоял за покушением в Солсбери в Великобритании, но дело было отложено, поскольку подозреваемые не могут быть привлечены к ответственности, находясь на территории россии, сообщило в понедельник Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

"Полиция Чехии завершила расследование взрывов военных складов в селении Врбетице, произошедших в 2014 году. Криминалисты подтвердили, что событие, в результате которого погибли два человека и был нанесен многомиллиардный ущерб, не было случайностью. Следователи доказали, что организатором взрывов складов на чешской территории является военная разведка ГРУ рф и агенты, которые также осуществили покушение в Солсбери в Великобритании", - госорится в сообщении.

В настоящее время, однако, констатирует чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), "дело было отложено, так как не представляется возможным продолжение преследования виновных".

В своем заключении NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к организации взрывов и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины – говорится в прессрелизе криминалистов.

За подрывом военных складов, констатируют чешские следователи, "стояла специальная группа военной разведки 29155, предназначенная для проведения диверсионных операций за рубежом, подведомственная 161-му Центру подготовки специалистов специального назначения ГРУ". Как написано в сообщении, "исполнителями взрыва являлись Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые в прошлом также в Солсбери в Великобритании осуществили покушение на Сергея Скрипаля и его дочь".

Как было выяснено ранее, агенты ГРУ проникли на склады боеприпасов воспользовавшись поддельными паспортами, оформленными на другие имена.

Полиция Чехии, однако, как указано, не может предъявить обвинения агентам ГРУ рф, поскольку они находятся на территории российской федерации. Упомянутая страна, сказано в пресс-релизе, с чешскими правоохранительными органами не сотрудничает и не выдает подозреваемых для уголовного преследования.

"Власти российской федерации отказались выполнить требования Чешской Республики о международной правовой помощи на том основании, что обработка чешского запроса может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам российской федерации, и что невозможно получить необходимую информацию, которой располагают российские военные и разведывательные службы", – заявили чешские полицейские по поводу проведенного ими расследования.

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