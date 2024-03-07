Чехия не будет выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам, ведь их страны-соучастницы во вторжении в Украину. Тамошнее Правительство уже одобрило продление постановления по предложению Министерства иностранных дел. Об этом заявил Премьер-министр Петр Фиала, пишет чешское издание Сеѕке Noviny, передает УНН.

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Чешский Премьер отметил, что они должны разработать с Кабмином условия для представителей оппозиции и студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами стран-агрессорок. Чтобы эти люди могли учиться, работать и действовать на территории Чехии.

В правила включен ряд исключений, но мы продолжим над этим работать. - объяснил Фиала.

Кабинет министров "Вместе и пираты" STAN вскоре после нападения России на Украину в позапрошлом году решил прекратить выдачу виз гражданам России, а впоследствии и белорусам. Исключением были только гуманитарные случаи. До сих пор действовало постановление до 31 марта, теперь МИД предложил новое постановление правительства без конкретного срока упрощения.

По словам Фиалы, в настоящее время Заявки на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольстве, считаются неприемлемыми. Это означает, что никаких производств в отношении них нет. С прошлого года запрет также распространился на граждан рф и белорусов, которые одновременно имеют два паспорта, и соответственно гражданство других государств.

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Отмечается, что иностранцы, которые уже имеют вид на жительство, не являются целевой группой постановления. Положение также не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он сопровождает или преследует.

Ограничение также не касается запросов на получение визы, разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.

Кроме того, положение не распространяется на запросы о разрешении на долгосрочное проживание, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии.

Белорусы, которые обращаются за видом на жительство с целью обучения в ВУЗах на основе стипендий, предоставленных Чехией, Европейским Союзом или международными организациями, также будут освобождены от этого запрета.

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