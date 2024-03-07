Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за связей с россией

Чехия объявила о прекращении межправительственных консультаций со Словакией на фоне растущих опасений, что Братислава отходит от западной политики поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как сообщается, недавняя встреча министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с российским министром сергеем лавровым в Турции оказалась для многих в Праге слишком серьезным шагом, который вывел на первый план напряженность из-за различий во внешней политике.

"Невозможно скрыть, что существуют разногласия по ряду очень важных вопросов. Мы считаем встречу министра иностранных дел Словакии и министра иностранных дел России проблематичной. Поэтому правительство не считает целесообразным проводить межправительственные консультации с правительством Словацкой Республики сейчас", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил: "Я считаю, что друзья должны быть честными друг с другом и рассказывать друг другу даже сложные вещи".

Дополнение

Исследование, проведенное в прошлом году аналитическим центром Globsec, показало, что только 40 % словаков считают, что россия несет главную ответственность за войну в Украине. 34 % сказали, что это "Запад спровоцировал Россию", а 17 % - что это прежде всего вина "Украины, которая притесняет русскоязычную часть населения".

Как пишет издание, риторика премьер-министра Словакии Роберта Фицо в отношении Украины и россии вызвала беспокойство в некоторых европейских столицах, в том числе и в Праге, которая возглавляет инициативу с покупкой боеприпасов для Украины за пределами ЕС.