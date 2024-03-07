Чехія призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною через зв'язки з росією
Київ • УНН
Чехія призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною через проросійську позицію Словаччини та зустріч міністра закордонних справ Словаччини з російським колегою лавровим.
Чехія оголосила про припинення міжурядових консультацій зі Словаччиною на тлі зростаючих побоювань, що Братислава відходить від західної політики підтримки України. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Guardian.
Деталі
Як повідомляється, нещодавня зустріч міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара з російським міністром сергієм лавровим у Туреччині виявилася для багатьох у Празі надто серйозним кроком, який вивів на перший план напруженість через відмінності у зовнішній політиці.
"Неможливо приховати, що існують розбіжності з низки дуже важливих питань. Ми вважаємо зустріч міністра закордонних справ Словаччини та міністра закордонних справ росії проблематичною. Тому уряд не вважає за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки наразі", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський додав: "Я вважаю, що друзі повинні бути чесними один з одним і розповідати один одному навіть складні речі".
Доповнення
Дослідження, проведене торік аналітичним центром Globsec, показало, що тільки 40 % словаків вважають, що росія несе головну відповідальність за війну в Україні. 34 % сказали, що це "Захід спровокував росію", а 17 % - що це насамперед провина "України, яка утискає російськомовну частину населення".
Як пише видання, риторика прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо України та росії викликала занепокоєння в деяких європейських столицях, зокрема й у Празі, яка очолює ініціативу із купівлею боєприпасів для України за межами ЄС.