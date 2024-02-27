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"Виключно провоєнна атмосфера"- прем'єр Словаччини Фіцо про конференцію з підтримки України

Київ • УНН

 • 30406 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував конференцію на підтримку України в Парижі за "винятково провоєнну атмосферу" і заявив, що Словаччина не відправлятиме війська в Україну.

"Виключно провоєнна атмосфера"- прем'єр Словаччини Фіцо про конференцію з підтримки України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розчарований самітом європейських лідерів з надання допомоги Україні, що відбувся 26 лютого в Парижі, через "винятково провоєнна атмосферу" засідання. Про це Фіцо написав у Facebook, передає УНН

Як ми і передбачали на кількох зустрічах сьогодні вранці в Братиславі, в Парижі панувала виключно провоєнна атмосфера. Про мир не було сказано жодного слова, що особисто мене дуже розчаровує

- написав Фіцо.

Також Фіцо додав, що Словаччина "ніколи не погодиться відправити словацькі війська на війну в Україні". 

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася в Парижі, заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати. 

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед європейських лідерів немає згоди щодо відправки в Україну. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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