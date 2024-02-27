Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что среди европейских лидеров нет согласия относительно отправки в Украину. Об этом он рассказал после конференции европейских лидеров в Париже. Однако заявил, что есть предложение по подготовке существенной поставки боеприпасов для Украины, передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

По словам Дуды, самой горячей была дискуссия вокруг того, вводить ли войска в Украину, и в этом вопросе, по его словам, не было "абсолютного взаимопонимания".

"Мнения разные, в целом таких решений нет и я хочу это подчеркнуть. Зато если речь идет о не милитаристской помощи, например, в разминировании или помощь в охране границы, то на такие предложения участники дискуссии были открыты", - отметил президент Дуда.

Дуда также выразил надежду, что "в ближайшее время Запад совместными силами сможет подготовить существенную поставку боеприпасов для Украины".

"Было подано одно очень конкретное предложение, деталей я разглашать не могу, но очевидно, это то, что Украине очень нужно, это то, о чем говорил в последнее время президент Зеленский. И здесь есть очень конкретный ответ со стороны европейских лидеров и не только европейских, потому что были также представители Канады в США. Надеюсь, что в ближайшее время это удастся материализовать и Украина такую помощь в виде боеприпасов получит", - заявил президент Польши.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Также, он сообщил, что западные союзники Украины создали коалицию по поставке дальнобойного вооружения.