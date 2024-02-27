Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  148546 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  157246 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  143236 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

Президент Польши сообщил об отсутствии консенсуса у европейских лидеров относительно введения войск в Украину, впрочем есть предложение подготовить значительную партию боеприпасов, чтобы помочь Украине.

Политика •   •  15595 просмотра
Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Запорожье во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Война •   •  15423 просмотра
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.

Война •   •  17028 просмотра
В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, а противовоздушная оборона области ночью уничтожила вражеский ударный беспилотник "шахед".

Война •   •  18452 просмотра
В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений

Ночью над Хмельницкой областью Украины был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и материального ущерба не зафиксировано.

Война •   •  16582 просмотра
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений

Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.

Война •   •  17332 просмотра
Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а также ранив трех человек.

Война •   •  15327 просмотра
россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом

Обломки вражеского беспилотника ночью повредили линию электропередач в Полтавской области, оставив без света более 200 домохозяйств и предприятий.

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На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом

В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Показ документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", состоялся в Абудже, Нигерия, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, с целью показать нигерийцам правду о военных преступлениях России.

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В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы

Российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Молдовы во время нападения на Украину 27 февраля и был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  25746 просмотра
Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы