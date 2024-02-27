Конференція з підтримки України у Парижі: Дуда підбив підсумки
Київ • УНН
Президент Польщі повідомив про відсутність консенсусу у європейських лідерів щодо введення військ в Україну, втім є пропозиція підготувати значну партію боєприпасів, щоб допомогти Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед європейських лідерів немає згоди щодо відправлення в Україну. Про це він розповів після конференція європейських лідерів у Парижі. Однак заявив, що є пропозиція щодо підготовки суттєвого постачання боєприпасів для України, передає Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
За словами Дуди, найгарячішою була дискусія навколо того, чи вводити війська в Україну, і в цьому питанні, за його словами, не було "абсолютного порозуміння".
"Думки є різні, загалом таких рішень немає і я хочу це підкреслити. Натомість якщо мова йде про не мілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомога в охороні кордону, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті", – зазначив президент Дуда.
Дуда також висловив сподівання, що "найближчим часом Захід спільними силами зможе підготувати суттєве постачання боєприпасів для України".
"Була подана одна дуже конкретна пропозиція, деталей я розголошувати не можу, але очевидно, це є те, що Україні дуже потрібно, це те, про що говорив останнім часом президент Зеленський. І тут є дуже конкретна відповідь з боку європейських лідерів і не тільки європейських, бо були також представники Канади в США. Маю надію, що найближчим часом це вдасться матеріалізувати і Україна таку допомогу у вигляді боєприпасів отримає", – заявив президент Польщі.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася в Парижі, заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
Також, він повідомив, що західні союзники України створили коаліцію з постачання далекобійного озброєння.