“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал конференцию в поддержку Украины в Париже за "исключительно провоенную атмосферу" и заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован саммитом европейских лидеров по оказанию помощи Украине, который состоялся 26 февраля в Париже из-за "исключительно провоенной атмосферы" заседания. Об этом Фицо написал в Facebook, передает УНН.
Как мы и предсказывали на нескольких встречах сегодня утром в Братиславе, в Париже царила исключительно провоенная атмосфера. О мире не было сказано ни слова, что лично меня очень разочаровывает
Также Фицо добавил, что Словакия "никогда не согласится отправить словацкие войска на войну в Украине".
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что среди европейских лидеров нет согласия относительно отправки в Украину.
“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал конференцию в поддержку Украины в Париже за "исключительно провоенную атмосферу" и заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.
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