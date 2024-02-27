“Исключительно провоенная атмосфера”- премьер Словакии Фицо о конференции по поддержке Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован саммитом европейских лидеров по оказанию помощи Украине, который состоялся 26 февраля в Париже из-за "исключительно провоенной атмосферы" заседания. Об этом Фицо написал в Facebook, передает УНН.

Как мы и предсказывали на нескольких встречах сегодня утром в Братиславе, в Париже царила исключительно провоенная атмосфера. О мире не было сказано ни слова, что лично меня очень разочаровывает - написав Фицо.

Также Фицо добавил, что Словакия "никогда не согласится отправить словацкие войска на войну в Украине".

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что среди европейских лидеров нет согласия относительно отправки в Украину.