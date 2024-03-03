Президентка Словаччини прокоментувала зустріч голови МЗС з Лавровим щодо України
Київ • УНН
Президент Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала зустріч міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заявивши, що вона не принесла миру в Україну, яка була незаконно окупована Росією.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова негативно відреагувала на зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на дипломатичному форумі в Туреччині. Про це вона написала в соцмережі Х (раніше — Twitter), передає УНН.
Деталі
Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, куди Росія незаконно і безпідставно вторглася
Водночас вона в своєму дописі запропонувала "найшвидший шлях до миру" — це станеться, коли президент РФ Володимир Путін накаже своїм військам вийти з України.
За словами Зузани Чапутової, господарю Кремля не можна давати "надії на свою перемогу та прийняття".
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Контекст
У Туреччині пройшов триденний Анталійський дипломатичний форум, головна тема якого звучала як "Розвиток дипломатії в період криз".