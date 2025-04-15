Словаччина розпустила суспільного мовника RTVS і створила нове державне ЗМІ STVR з тимчасовим керівником, призначеним урядом на
тлі занепокоєння суспільства щодо посилення політичного контролю.
15 червня Петер Пеллегріні офіційно склав присягу нового президента Словаччини, зробивши у своїй першій промові неоднозначну згадку про війну в Україні та українських біженців, яких прийняла Словаччина.
Україна успішно відбила нову хвилю контрнаступу Росії на Харківському напрямку артилерійським вогнем після підготовки до наступу.
Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її перебування на посаді добігає
кінця.
У Словаччині проходить перший тур виборів президента. Другий тур може відбутися 6 квітня.
Президент Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала зустріч міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заявивши, що вона не принесла миру в Україну, яка була незаконно окупована Росією.