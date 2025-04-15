Президентка Словаччини прокоментувала зустріч голови МЗС з Лавровим щодо України

Президент Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала зустріч міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заявивши, що вона не принесла миру в Україну, яка була незаконно окупована Росією.