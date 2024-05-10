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Президентка Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

Київ • УНН

 • 25519 перегляди

Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її перебування на посаді добігає кінця.

До столиці України, вранці у п'ятницю, прибула президентка Словаччини Зузана Чапутова, - це її прощальний візит, оскільки термін повноважень на посаді президента закінчується. Про це передає УНН із посиланням на повідомлення речника глави словацької держави Мартіна Стрижинеця.

Деталі

Президент Зузана Капутова прибула до Києва в п'ятницю, 10 травня, з прощальним візитом, повідомив прес-секретар глави держави Мартін Стрижинець.

З міркувань безпеки інформація про подальшу програму перебування президентки Словаччини в Україні буде надаватися поступово.

Я прибула сьогодні до Києва з прощальним візитом. Це вже четвертий раз за час мого перебування на посаді, третій раз - під час війни. Я тут також тому, що привіз добрі новини про допомогу Словаччини Україні

- написала Зузана Чапутова в соціальній мережі.

       Як вказується, президент Словаччини здійснює прощальні візити до різних країн, оскільки термін її повноважень добігає кінця.

Доповнення

Зузана Чапутова в Києві вже вчетверте. З них третій з початку війни рф проти України. Глава Словаччини прилетіла на польсько-український кордон у четвер. Звідти нічним потягом доїхала до Києва.

Офіційна програма розпочалася з покладання вінків до пам’ятника в селі Мощун, де в березні 2022 року, на початку повономасштабного вторгнення рф в Україну, точилася битва за Київ.

Нагадаємо

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїхсоціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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