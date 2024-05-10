Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом

В столицу Украины, утром в пятницу, прибыла президент Словакии Зузана Чапутова, - это ее прощальный визит, поскольку срок полномочий на посту президента заканчивается. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы государства Мартина Стрижинеца.

Детали

Президент Зузана Капутова прибыла в Киев в пятницу, 10 мая, с прощальным визитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

Из соображений безопасности информация о дальнейшей программе пребывания президента Словакии в Украине будет предоставляться постепенно.

Я прибыла сегодня в Киев с прощальным визитом. Это уже четвертый раз за время моего пребывания в должности, третий раз - во время войны. Я здесь также потому, что привез добрые новости о помощи Словакии Украине написала Зузана Чапутова в социальной сети.

Как указывается, президент Словакии совершает прощальные визиты в разные страны, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.

Дополнение

Зузана Чапутова в Киеве уже в четвертый раз. Из них третий с начала войны РФ против Украины. Глава Словакии прилетела на польско-украинскую границу в четверг. Оттуда ночным поездом доехала до Киева.

Официальная программа началась с возложения венков к памятнику в селе Мощун, где в марте 2022 года, в начале повономасштабного вторжения рф в Украину, шла битва за Киев.

Напомним,

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.