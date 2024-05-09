"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев в День Европы, 9 мая, о чем сама сообщила в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы - написала Мецола в X в том числе на украинском языке.

Президент Европарламента также распространила видео, где она выходит из поезда на железнодорожной станции, а ее встречает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, даря букет цветов.

9 мая: День Европы, День магнитной азбуки