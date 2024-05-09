"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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roberta-metsolaРоберта Метсола
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
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ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
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Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  5008 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  44351 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  119751 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  121302 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  130054 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  120675 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167285 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150378 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149559 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  282006 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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7 мая 2024, 11:15  •  242796 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  388561 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  543323 просмотра

"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.

политика •   •  4233 просмотра
"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

За минувшие сутки Донецкая область подверглась 1870 вражеским обстрелам, попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах, в результате чего 3 мирных жителей получили ранения.

Война •   •  4609 просмотра
Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Из-за вражеских обстрелов и повреждения энергетических объектов поставки электроэнергии промышленным потребителям были ограничены, ограничения возможны до сих пор, а Украина получила экстренную помощь от Польши, Румынии и Словакии, которая составила около 3% суточного потребления электроэнергии.

Война •   •  6262 просмотра
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.

Война •   •  7587 просмотра
Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины и министра развития громад, территорий и инфраструктуры 272 голосами "за", тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании.

политика •   •  7474 просмотра
Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге

Количество полетов российских разведывательных беспилотников в зоне ответственности Южного военного округа обычно превышает 150, целью которых является выявление позиций украинских военных для дальнейших ударов.

Война •   •  7750 просмотра
Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект

Парламент проголосовал за принятие изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, связанных с нарушением мобилизации, 256 голосами "за", убрав многие негативные положения и смягчив наказание, как и обещал комитет.

политика •   •  8527 просмотра
Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект

В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА - Волошин

11 штурмов, 2 контратаки и около 20 вылетов вражеских БПЛА состоялись в районе Красногоровки, где российско-террористические войска безуспешно пытались прорваться на бронетехнике и мотоциклах, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию.

Война •   •  8141 просмотра
В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА - Волошин

На носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк, найден мертвый кит

Сейвал, находящийся под угрозой исчезновения, найден мертвым на носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк. Вероятно, он был сбит судном.

Новости Мира •   •  7256 просмотра
На носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк, найден мертвый кит

Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

Рецидивиста с прокремлевскими взглядами задержала СБУ за шпионаж в пользу России и передачу разведывательных данных об украинских оборонительных позициях и расположении подразделений противовоздушной обороны вокруг Харькова.

Война •   •  7968 просмотра
Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист