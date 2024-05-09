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"Знову у Країні Відважних": президент Європарламенту приїхала до Києва у День Європи

"Знову у Країні Відважних": президент Європарламенту приїхала до Києва у День Європи

Київ • УНН

 • 21437 перегляди

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва у День Європи, 9 травня, про що сама повідомила у четвер у соцмережах, пише УНН.

Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи

- написала Мецола у X у тому числі українською мовою.

Президентка Європарламенту також поширила відео, де вона виходить з похзда на залізничній станції, а її зустрічає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, даруючи букет квітів.

9 травня: День Європи, День магнітної абетки09.05.24, 06:11 • 122517 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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