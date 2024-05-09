"Знову у Країні Відважних": президент Європарламенту приїхала до Києва у День Європи
Київ • УНН
Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва у День Європи, 9 травня, про що сама повідомила у четвер у соцмережах, пише УНН.
Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи
Президентка Європарламенту також поширила відео, де вона виходить з похзда на залізничній станції, а її зустрічає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, даруючи букет квітів.
9 травня: День Європи, День магнітної абетки09.05.24, 06:11 • 122517 переглядiв