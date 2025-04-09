Словакия распустила общественного вещателя RTVS и создала новое государственное СМИ STVR с временным руководителем, назначенным
правительством на фоне беспокойства общества относительно усиления политического контроля.
15 июня Петер Пеллегрини официально принял присягу нового президента Словакии, сделав в своей первой речи неоднозначное упоминание
о войне в Украине и украинских беженцах, которых приняла Словакия.
Украина успешно отразила новую волну контрнаступления России на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к
наступлению.
Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее пребывания в должности подходит к концу.
В Словакии проходит первый тур выборов президента. Второй тур может состояться 6 апреля.
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных
дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.