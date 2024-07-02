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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Словакии расформировали общественного вещателя и создали на его основе новое государственное СМИ

В Словакии расформировали общественного вещателя и создали на его основе новое государственное СМИ

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 15:40  •  4707 просмотра

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Словакия распустила общественного вещателя RTVS и создала новое государственное СМИ STVR с временным руководителем, назначенным правительством на фоне беспокойства общества относительно усиления политического контроля.

1 июля в Словакии расформировали общественно-правовую телерадиокомпанию RTVS и создали взамен новое государственное медиа. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

После подписания президентом Словакии Петером Пеллегрини закона о расформировании телерадиокомпания RTVS формально прекратила свое существование, и вместо нее заработала новая компания STVR.

Временным руководителем нового государственного медиа назначили эксперта по маркетингу Игоря Сланину. Он будет управлять STVR с ограниченными полномочиями до конца сентября. Впоследствии нового руководителя выберет совет, назначенный правительством и парламентом.

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова и премьер-министр страны Роберт Фицо обвиняли RTVS в предвзятости к ним. Однако из-за законодательных ограничений они не могли уволить гендиректора Лубоша Махая, которого избрали бывшим парламентским большинством на срок до 2027 года.

Оппозиционные партии заявили о своем намерении подать жалобу в Конституционный суд. Они обвиняют правительство в желании создать пропагандистское СМИ.

Напомним

После публикации законопроекта о расформировании телерадиокомпании в марте прошла череда протестов под руководством журналистов RTVS, которые опубликовали петицию, где выражали опасения, что новый закон создаст "инструмент политического контроля над RTVS для любого правительства".

Одобренную правительством реформу раскритиковали тогдашний президент Зузана Чапутова, оппозиция, международные медиаорганизации и Еврокомиссия. Впоследствии правительство отозвало некоторые из самых тревожных элементов закона, в частности положение о новом политически назначенном совете для координации программ. 21 июня Парламент Словакии одобрил запланированную правительством реформу и смену руководства общественного вещателя RTVS.

Премьер Словакии Фицо в дальнейшем будет постоянно ощущать последствия ранения, но уже скоро может вернуться к работе1 июля 2024, 14:05 • 16004 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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