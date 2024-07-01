У премьер-министра Словакии Роберта Фицо останутся проблемы со здоровьем после огнестрельного ранения, но его состояние постепенно улучшается, и он вскоре может вернуться к работе. Об этом сказал вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Словацкий премьер Роберт Фицо будет жить с последствиями полученного огнестрельного ранения, объявил его заместитель и министр обороны Роберт Калиняк.

По его словам, у Фицо останутся проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но его состояние постепенно улучшается.

Его здоровье все еще далеко от идеального. После огнестрельного ранения в живот органы уже не работают так, как в 17 или 30 лет. Его состояние все еще шаткое. В рамках регулярной реабилитации врачи делают все возможное, чтобы Фицо мог выполнять свою работу в полную силу, и мы уже близки к этому - сказал он.

Калиняк добавил, что ожидает от Фицо еще одного публичного выступления в ближайшие дни, но не уточнил, будет ли это видеосвязью или "вживую".

Напомним

В мае Фицо пережил покушение в городе Гандлова, когда с близкого расстояния в него несколько раз выстрелил писатель Юрай Цинтула. Пули попали в живот, операция, которую провели в местной больнице, длилась 5 часов. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.

В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором он сказал, что "будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель".

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