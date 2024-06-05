Фіцо записав перше відеозвернення після замаху: обіцяє невдовзі повернутись до роботи
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пережив замах на вбивство, пообіцяв поступово повернутися до роботи наприкінці червня або на початку липня після одужання вдома.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у своєму першому зверненні після замаху, пообіцяв за декілька тижнів повернутись до роботи. Про це пише УНН з посиланням на відеозвернення словацького прем'єра.
Деталі
В опублікованому у Facebook відео Фіцо заявив, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й нині прем'єр перебуває на домашньому лікуванні.
Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня
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Доповнення
У своєму зверненні Фіцо також згадав і про Україну. За його словами, після нападу Росії на Україну, у нього загострилися стосунки з ЄС і НАТО, зокрема, після того, як Словаччина відмовилася постачати Києву будь-яку військову допомогу, окрім гуманітарної
До того ж словацький прем'єр звинуватив НАТО та ЄС у роздмухуванні конфлікту в Україні. Він зазначив, що західні партнери нібито не сприймають інших поглядів на війну.
За словами Фіцо, вони нібито хочуть її продовження за будь-яку ціну задля того, аби послабити рф.
Нагадаємо
Замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.