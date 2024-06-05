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Фіцо записав перше відеозвернення після замаху: обіцяє невдовзі повернутись до роботи

Фіцо записав перше відеозвернення після замаху: обіцяє невдовзі повернутись до роботи

Київ • УНН

 • 55544 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пережив замах на вбивство, пообіцяв поступово повернутися до роботи наприкінці червня або на початку липня після одужання вдома.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у своєму першому зверненні після замаху, пообіцяв за декілька тижнів повернутись до роботи. Про це пише УНН з посиланням на відеозвернення словацького прем'єра. 

Деталі 

В опублікованому у Facebook відео Фіцо заявив, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й нині прем'єр перебуває на домашньому лікуванні.

Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня

- розповідає прем'єр-міністр Словаччини. 

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо виписали з лікарні 31.05.24, 06:32 • 26122 перегляди

Доповнення

У своєму зверненні Фіцо також згадав і про Україну. За його словами,  після нападу Росії на Україну, у нього загострилися стосунки з ЄС і НАТО, зокрема, після того, як Словаччина відмовилася постачати Києву будь-яку військову допомогу, окрім гуманітарної

До того ж словацький прем'єр звинуватив НАТО та ЄС у роздмухуванні конфлікту в Україні. Він зазначив, що західні партнери нібито не сприймають інших поглядів на війну.

За словами Фіцо, вони нібито хочуть її продовження за будь-яку ціну задля того, аби послабити рф.

Нагадаємо

Замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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