Фицо записал первое видеообращение после покушения: обещает вскоре вернуться к работе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в своем первом обращении после покушения, пообещал через несколько недель вернуться к работе. Об этом пишет УНН со ссылкой на видеообращение словацкого премьера.

Детали

В опубликованном в Facebook видео Фицо заявил, что в него стрелял "активист словацкой оппозиции", и сейчас премьер находится на домашнем лечении.

Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня-начале июля - рассказывает премьер-министр Словакии.

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Дополнение

В своем обращении Фицо также упомянул и об Украине. По его словам, после нападения России на Украину, у него обострились отношения с ЕС и НАТО, в частности, после того, как Словакия отказалась поставлять Киеву любую военную помощь, кроме гуманитарной

К тому же словацкий премьер обвинил НАТО и ЕС в раздувании конфликта в Украине. Он отметил, что западные партнеры якобы не воспринимают других взглядов на войну.

По словам Фицо, они якобы хотят ее продления любой ценой для того, чтобы ослабить рф.

Напомним

Покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.