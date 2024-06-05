Фицо записал первое видеообращение после покушения: обещает вскоре вернуться к работе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  153011 просмотра
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4 июня 2024, 07:53  •  160672 просмотра
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4 июня 2024, 06:04  •  177416 просмотра

Фицо записал первое видеообращение после покушения: обещает вскоре вернуться к работе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение на убийство, пообещал постепенно вернуться к работе в конце июня или начале июля после выздоровления дома.

Новости Мира •   •  5267 просмотра
Фицо записал первое видеообращение после покушения: обещает вскоре вернуться к работе

Что значит "неготовность поддержать НАТОвизацию Украины"? В миссии США при НАТО объяснили заявления Байдена

Президент Джо Байден заявил, что он не верит, что Украина в настоящее время готова к членству в НАТО, но подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО, и ее членство - вопрос времени, отмечают в миссии США при альянсе.

политика •   •  6341 просмотра
Что значит "неготовность поддержать НАТОвизацию Украины"? В миссии США при НАТО объяснили заявления Байдена

Оккупанты в Мариуполе начали передислокацию и перебрасывают системы ПВО в Крым - ”АТЕШ"

По словам партизан, российские оккупанты в Мариуполе начали передислоцироваться в жилые районы и перебрасывать системы противовоздушной обороны в уголовном.

Война •   •  7183 просмотра
Оккупанты в Мариуполе начали передислокацию и перебрасывают системы ПВО в Крым - ”АТЕШ"

Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК

Запуск Реестра прозрачности, являющегося ключевым условием полноценного старта рынка лоббирования в Украине, планируется до 1 января 2025 года.

Экономика •   •  8183 просмотра
Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК

Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком укрепление противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  7621 просмотра
Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие

В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу

Украина, по словам главы МВД, стремится автоматизировать процесс мониторинга погоды и прогнозирования опасных метеоявлений. Для этого необходимо оборудование, которое передают финские коллеги.

Общество •   •  7012 просмотра
В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу

россияне 13 раз атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

5 июня российские войска 13 раз атаковали Никопольский район, ранив двух мужчин в возрасте 24 и 48 лет и причинив вред зданиям, транспортным средствам и инфраструктуре.

Общество •   •  8783 просмотра
россияне 13 раз атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

14-летний мальчик был пойман за рулем BMW в центре Львова, и его отцу грозит штраф.

Криминал и ЧП •   •  7669 просмотра
Во Львове остановили авто за рулем которого был 14-летний парень

Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

6 июня в течение всего дня будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, при этом возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей в случае превышения лимитов.

Экономика •   •  9139 просмотра
Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины

Председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко провел еженедельное совещание с региональными правоохранителями, на котором обсуждались тендерные закупки для восстановления жилья, разрушенного российскими оккупантами, строительство фортификационных сооружений, ситуация с безопасностью, экономическая стабильность, наполнение бюджета и соблюдение законности и порядка.

Война •   •  10857 просмотра
Тендерные закупки, обустройство фортификаций и наполнение бюджета: Кравченко провел совещание с правоохранителями Киевщины