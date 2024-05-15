Замах на прем'єра Словаччини: Фіцо госпіталізували з пораненнями голови та грудей
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в голову і груди під час замаху з використанням вогнепальної зброї і був терміново доставлений в лікарню вертольотом.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час стрілянини отримав поранення у голову та груди. Видання Pravda опублікувало відео перших секунд після замаху, передає УНН.
За даними ЗМІ, стан Фіцо після замаху оцінюється як тяжкий. Його на гелікоптері було доставлено до лікарні.
На кадрах, які поширили ЗМІ, видно, що пораненого Фцо переміщають у машину і терміново відвозять із місця стрілянини.
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У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо, його везуть до лікарні.