Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Премьер Словакии Роберт Фицо во время стрельбы получил ранения в голову и грудь. Издание Pravda опубликовало видео первых секунд после покушения, передает УНН.

По данным СМИ, состояние Фицо после покушения оценивается как тяжелое. Он на вертолете был доставлен в больницу.

На кадрах, которые распространили СМИ, видно, что раненого Фцо перемещают в машину и срочно увозят с места стрельбы.

Ранее

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо, его везут в больницу.