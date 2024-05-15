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У Словаччині сталася стрілянина: поранено прем'єра Фіцо, його везуть до лікарні

У Словаччині сталася стрілянина: поранено прем'єра Фіцо, його везуть до лікарні

Київ • УНН

 • 34592 перегляди

У Словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо дістав поранення внаслідок стрілянини, де відбувалося засідання уряду, і його доправили до лікарні.

У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо, його везуть до лікарні, передає УНН із посиланням на Denníka.

Деталі

Постріли пролунали перед будівлею, де засідав уряд, коли до народу вийшов прем'єр-міністр.

Репортер Denníka N не бачив інциденту, але був близько і почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра з землі, перенесли в машину і відвезли.

За словами свідків, які перебували на місці, Фіцо підійшов до людей, які вітали його, після чого пролунало кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.

Ймовірного нападника затримала поліція. Поліція оточила територію, будівлю евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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