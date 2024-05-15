В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо, его везут в больницу, передает УНН со ссылкой на Denníka.

Детали

Выстрелы прозвучали перед зданием, где заседало правительство, когда к народу вышел премьер-министр.

Репортер Denníka N не видел инцидента, но был близко и услышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли.

По словам находившихся на месте свидетелей, Фицо подошел к приветствовавшим его людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Затем Фицо упал на землю.

Предполагаемый нападавший был задержан полицией. Полиция оцепила территорию, здание эвакуировали. Охрана позаботилась о безопасности остальных членов правительства.