В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  96624 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  111003 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  121676 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  149810 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137720 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157087 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152997 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131296 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175832 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210776 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  342771 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  384380 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  383394 просмотра

В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В Словакии премьер-министр Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, где проходило заседание правительства, и был доставлен в больницу.

Новости Мира •   •  6916 просмотра
В Словакии произошла стрельба: ранен премьер Фицо, его везут в больницу

В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

Франция и Нидерланды предлагают ЕС наложить санкции на любое финансовое учреждение во всем мире, которое помогает российским военным получать запрещенные товары или технологии двойного назначения.

политика •   •  7447 просмотра
В ЕС предлагают санкции против любого финучреждения в мире, которое помогает рф - Reuters

США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

США будут представлены на Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, но уровень представительства еще не объявлен.

политика •   •  7307 просмотра
США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах

Киевлянин, обвиняемый в сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боеприпасов без разрешения, взят под стражу с возможностью внесения почти 4 млн грн залога.

Киев •   •  6981 просмотра
Взят под стражу киевлянин, обвиняемый в торговле кокаином в клубах

В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф

По словам главы Сумской областной военной администрации, формирование российской ударной группировки в Сумской области не зафиксировано.

Война •   •  8584 просмотра
В приграничье Сумщины не фиксируется создание ударной группировки рф

В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд

Укрзализныця назначила дополнительный ежедневный поезд № 279/280 между Киевом и Сумами с 18 по 26 мая для усиления транспортного сообщения между Сумской областью и столицей.

Общество •   •  6942 просмотра
В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд

Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

Шесть человек пострадали в результате ракетного удара рф по Николаеву, Украина, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  7092 просмотра
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина

Семь человек, в том числе 15-летний мальчик и пожилая женщина, получили ранения в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона, в результате которого были повреждены жилые дома и учебное заведение.

Война •   •  7888 просмотра
Увеличилось количество пострадавших из-за удара РФ по Херсону: среди травмированных - подросток и пожилая женщина

США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии

США предупредили Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен, если он не выйдет из россии.

Экономика •   •  7162 просмотра
США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии

Брошенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА заявили, что все работы выполнены, а остатки оставили по просьбе военных

Глава Харьковской областной военной администрации заявил, что фотографии заграждений "зубы дракона", которые остались в регионе, являются частью российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию военных и распространение хаоса, и что количество оставшихся заграждений является незначительным по сравнению с общим объемом выполненных работ.

Война •   •  6816 просмотра
Брошенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА заявили, что все работы выполнены, а остатки оставили по просьбе военных