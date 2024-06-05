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"Я прощаю его": Фицо заявил, что не держит зла на мужчину, который совершил на него покушение
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что"не испытывает никакой ненависти к человеку, который в меня стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд.
В Японии продолжается падение рождаемости, поэтому власти отменяют порог помощи и инициируют собственное приложение для знакомств
Япония вводит новые меры для повышения рождаемости. Речь идет об отмене порога дохода для получения пособия на ребенка. Также в Токио запускают приложение для знакомств.
12 стран ЕС призвали утвердить рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз
Министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак инициировал обращение, подписанное 12 странами, с призывом одобрить рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, отметив, что их усилия по проведению реформ заслуживают поддержки и солидарности.
Будем говорить с Белым домом: Джонсон призывает прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия против рф
Спикер парламента Майк Джонсон считает, что администрация Байдена должна прекратить ограничивать использование Украиной американского оружия и позволить ей наносить удары по российской территории в целях самообороны.
Фицо записал первое видеообращение после покушения: обещает вскоре вернуться к работе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение на убийство, пообещал постепенно вернуться к работе в конце июня или начале июля после выздоровления дома.
Что значит "неготовность поддержать НАТОвизацию Украины"? В миссии США при НАТО объяснили заявления Байдена
Президент Джо Байден заявил, что он не верит, что Украина в настоящее время готова к членству в НАТО, но подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО, и ее членство - вопрос времени, отмечают в миссии США при альянсе.
Оккупанты в Мариуполе начали передислокацию и перебрасывают системы ПВО в Крым - ”АТЕШ"
По словам партизан, российские оккупанты в Мариуполе начали передислоцироваться в жилые районы и перебрасывать системы противовоздушной обороны в уголовном.
Реестр прозрачности заработает в 2025 году, перед этим пройдет тестирование субъектов лоббирования - НАПК
Запуск Реестра прозрачности, являющегося ключевым условием полноценного старта рынка лоббирования в Украине, планируется до 1 января 2025 года.
Зеленский обсудил с Сунаком усиление оборонного сотрудничества: приоритеты - ПВО и дальнобойное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком укрепление противовоздушной обороны Украины.
В процессе поставки 10 автоматических метеостанций и специализированная морская: как Финляндия помогает Украине модернизировать метеослужбу
Украина, по словам главы МВД, стремится автоматизировать процесс мониторинга погоды и прогнозирования опасных метеоявлений. Для этого необходимо оборудование, которое передают финские коллеги.