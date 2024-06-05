"Я прощаю его": Фицо заявил, что не держит зла на мужчину, который совершил на него покушение

В своем первом видеообращении после покушения, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что он прощает мужчине, который стрелял в него. Об этом пишет УНН со ссылкой на видеообращение словацкого премьера.

Детали

Фицо заявил, что "не испытывает ненависти к человеку", который в него стрелял. Он пообещал, что не будет подавать на него в суд и требовать у него компенсации.

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был всего лишь посланником зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов - рассказывает словацкий премьер в своем видеообращении.

Фицо отметил, что этот человек был лишь проявлением той злобной политической ненависти, которую оппозиция безуспешно пытается развивать в Словакии.

По его словам, оппозиционеры и зарубежные СМИ попытаются преуменьшить вес покушения. Премьер Словакии пояснил, что они будут пытаться убедить мир, что нападающий не связан с оппозиционными силами, а вред нанесенный его здоровью, якобы незначительный.

Дополнение

Также Фицо рассказал, что сейчас продолжает лечение. Он отметил, что благодаря медикам удалось предотвратить худшее развитие событий.

Премьер-министр Словакии заверил - если все пойдет по плану, то к работе он вернется уже в конце июня – начале июля 2024 года.

Напомним

Покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы