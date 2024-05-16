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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 09:35  •  75206 просмотра

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения, осуществленного 71-летним писателем-ксенофобом с вероятными пророссийскими связями.

За прошедшие сутки премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения и был доставлен в больницу и прооперирован. По состоянию на утро 16 мая о здоровье главы словацкого правительства поступают противоречивые сведения. Нападавшего задержали: это 71-летний Юрай Цинтула, писатель и бывший сотрудник частной службы охраны. В ходе первичного допроса выяснилось, что у преступника был "очевидно политический мотив", сообщает Министерство внутренних дел Словакии.

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо является лидером левопопулистской партии "Курс - социальная демократия" (Smer - SD).

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С 25 октября 2023 года он занимает пост премьер-министра Словакии. До нынешней каденции Фицо уже дважды становился премьер-министром страны - в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Ранее, в 80 и 90-х годах, Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии, депутатом Национального совета  Словацкой Республики. В 1994-2000 годах нынешний премьер СР был уполномоченным Словакии в Европейском суде по правам человека; с 1999 по 2005 годы входил в состав словацкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Левоцентристскую партию "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо создал и возглавил в 1999 году.

Как происходило нападение на премьера Словакии и кто его атаковал

15 мая около 14:30 Фицо был ранен в результате выстрелов неизвестного мужчины, - это произошло, когда после заседания правительства в культурном центре в городке Гандлов, политик вышел на улицу чтобы поприветствовать сторонников.

Очевидцы рассказали журналистам словацкого телевидения, что по крайней мере четыре выстрела прозвучали перед домом культуры в Гандлове, когда Фицо только приблизился, чтобы пообщаться с толпой и пожать руки.

Местное телевидение RTV Prievidza опубликовало видео преступления: видно, как мужчина толкается о забор и с близкого расстояния стреляет в премьер-министра, который затем падает.

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На другом видео видно, как Фико товарищи тащат к служебному лимузину, чтобы доставить его в безопасное место. В то же время нападавшего задержали.

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Глава МВД сообщил на пресс-конференции, что злоумышленником оказался 71-летний житель города Левице, писатель Юрай Цинтула. Министр внутренних дел сказал, что у преступника был "очевидно политический мотив", - это обнаружилось во время первичного допроса.

Чиновник также подтвердил, что Роберт Фицо получил ранение в живот. После покушения, раненого премьер-министра срочно транспортировали на вертолете в больницу. Впоследствии представителями правительства Словакии было сообщено, что у Фицо состояние "чрезвычайно серьезное", ему пришлось сделать экстренную многочасовую операцию в столице области Банской Быстрице.

Роберт Фицо "получил несколько ранений и находится в критическом состоянии. Сейчас его доставляют на вертолете в Банска-Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу займет слишком много времени, а ему требуется срочное вмешательство. Следующие несколько часов будут решающими

  - информирует страница премьер министра Словакии в Facebook.  

До утра четверга существовала неопределенность относительно здоровья 59-летнего мужчины. Словацкие СМИ сообщили, что Фицо пришел в себя после операции, однако не предоставили подробностей о состоянии здоровья главы правительства.

Что известно о нападавшем, и имело ли это покушение "российский след"

Согласно официальной информации 71-летний Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьер-министра СР Роберта Фицо, является жителем города Левице. Подозреваемый ранее был сотрудником частной службы охраны. Сообщается, что Юрай Цинтула является писателем, - с 2005 года он является одним из основателей литературного клуба "ДУГА", а также написал три поэтических сборника.

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Вчера в Ассоциации словацких писателей выразили возмущение "грубым поступком, который является беспрецедентным в истории Словакии" и заявили, что исключат Цинтая из рядов литературного объединения, в случае подтверждения обвинений.  

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Для покушения Юрай Цинтула использовал короткоствольное оружие, на которое у него было разрешение, об этом в частности рассказал словацкому порталу новостей "aktuality.sk" сын Юрая Цинтулы.

Также появилась информация, что стрелок в прошлом был жертвой нападения: в 2016 году Цинтула работал водителем в торговом центре в Левице, когда на него напал молодой человек, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Телеканал новостей TA3 и другие СМИ обнародовали видеозапись из отделения полиции. В ней Юрай Цинтула говорит: "Я не согласен с политикой правительства"; он также упомянул запланированную властями реформу СМИ, против которой неделями выходят на демонстрации тысячи людей. По данным СМИ, полиция допросила жену нападавшего.

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В СМИ кратко указывается, что у Цинтулы якобы были обнаружены связи с пророссийским военизированным формированием. Относительно наклонностей и завязок злоумышленника, появляются различные не полностью подтвержденные предположения. По информации, которую опубликовал блогер Иван Млинар, Юрай Цинтула "был расистом, ненавидел ромов, чего совсем не скрывал, был ксенофобом, то есть ненавидел иммигрантов".

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Также указывается, что нападавший является поклонником российских байкеров.

Дополнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в реанимации, его состояние стабильное, но тяжелое. Об этом сообщила директор больницы Рузвельта в городе Банска Быстрица Мириам Лапуникова, куда Фицо доставили после покушения.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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