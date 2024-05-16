Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід

Минулої доби прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав поранення та був доставлений до лікарні та прооперований. Станом на ранок 16 травня про здоров’я глави словацького уряду надходять суперечливі відомості. Нападника затримали: це 71-річний Юрай Цінтула, письменник та колишній співробітник приватної служби охорони. Під час первинного допиту з’ясовано, що у злочинця був "очевидно політичний мотив", повідомляє Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо є лідером лівопопулістської партії "Курс - соціальна демократія" (Smer - SD).

З 25 жовтня 2023 року він займає пост прем'єр-міністра Словаччини. До нинішньої каденції Фіцо вже двічі ставав прем'єр-міністром країни, - у 2006–2010 та 2012–2018 роках. Раніше, у 80 та 90-их роках, Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини, депутатом Національної ради Словацької Республіки. У 1994-2000 роках нинішній прем’єр СР був уповноваженим Словаччини в Європейському суді з прав людини; з 1999 по 2005 роки входив до складу словацької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Лівоцентристську партію "Напрямок - соціальна демократія" Роберт Фіцо створив та очолив у 1999 році.

Як відбувався напад на прем'єра Словаччини і хто його атакував

15 травня близько 14:30 Фіцо був поранений в результаті пострілів невідомого чоловіка, - це відбулося, коли після засідання уряду в культурному центрі в містечку Гандлов, політик вийшов на вулицю щоб привітати прихильників.

Очевидці розповіли журналістам словацького телебачення, що принаймні чотири постріли пролунали перед будинком культури в Гандлові, коли Фіцо тільки наблизився, щоб поспілкуватися з натовпом і потиснути руки.

Місцеве телебачення RTV Prievidza опублікувало відео злочину: видно, як чоловік штовхається об паркан і з близької відстані стріляє в прем’єр-міністра, який потім падає.

На іншому відео видно, як Фіко товариші тягнуть до службового лімузина, щоб доставити його в безпечне місце. Водночас нападника затримали.

Глава МВС повідомив на прес-конференції, що зловмисником виявився 71-річний житель міста Левице, письменник Юрай Цинтула. Міністр внутрішніх справ сказав, що у злочинця був "очевидно політичний мотив", - це виявилося під час первинного допиту.

Посадовець також підтвердив, що Роберт Фіцо дістав поранення в живіт. Після замаху, пораненого прем'єр-міністра терміново транспортували на вертольоті до лікарні. Згодом представниками уряду Словаччини було повідомлено, що у Фіцо стан "надзвичайно серйозний", йому довелося зробити екстрену кількагодинну операцію в столиці області Банській Бистриці.

Роберт Фіцо "отримав кілька поранень і перебуває в критичному стані. Наразі його доправляють на вертольоті до Банська-Бистриці, оскільки дорога до Братислави займе занадто багато часу, а йому потрібне термінове втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними - інформує сторінка прем’єр міністра Словаччини у Facebook

До ранку четверга існувала невизначеність щодо здоров'я 59-річного чоловіка. Словацькі ЗМІ повідомили, що Фіцо прийшов до тями після операції, проте не надали подробиць про стан здоров’я глави уряду.

Що відомо про нападника, і чи мав цей замах "російський слід"

Згідно з офіційною інформацією 71-річний Юрай Цинтула, який вчинив замах на прем'єр-міністра СР Роберта Фіцо, є жителем міста Левіце. Підозрюваний раніше був співробітником приватної служби охорони. Повідомляється, що Юрай Цинтула є письменником, - з 2005 року він є одним із засновників літературного клубу "ДУГА", а також написав три поетичні збірки.

Вчора у Асоціації словацьких письменників висловили обурення "брутальним вчинком, який є безпрецедентним в історії Словаччини" і заявили, що виключать Цинтая з лав літературного об'єднання, у разі підтвердження звинувачень.

Для замаху Юрай Цинтула використовував короткоствольну зброю, на яку в нього був дозвіл, про це зокрема розповів словацькому порталу новин "aktuality.sk" син Юрая Цинтули.

Також з’явилася інформація, що стрілець у минулому був жертвою нападу: у 2016 році Цинтула працював водієм у торговельному центрі в Левіце, коли на нього напав молодий чоловік, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Телеканал новин TA3 та інші ЗМІ оприлюднили відеозапис із відділку поліції. У ньому Юрай Цінтула каже: "Я не згоден з політикою уряду"; він також згадав заплановану владою реформу ЗМІ, проти якої тижнями виходять на демонстрації тисячі людей. За даними ЗМІ, поліція допитала дружину нападника.

У ЗМІ коротко вказується, що у Цинтули начебто були виявлені зв'язки з проросійським воєнізованим формуванням. Щодо нахилів та зав’язків зловмисника, з’являються різні не повністю підтверджені припущення. За інформацією, яку опублікував блогер Іван Млинар, Юрай Цінтула "був расистом, ненавидів ромів, чого зовсім не приховував, був ксенофобом, тобто ненавидів іммігрантів".

Також вказується, що нападник є шанувальником російських байкерів.

Доповнення

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі перебуває в реанімації, його стан стабільний, але важкий. Про це повідомила директорка лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова, куди Фіцо доправили після замаху на убивство напередодні.