Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід

ukenru
17:57 • 50808 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 72005 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 83764 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 185942 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 139912 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 135507 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 127654 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120230 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112140 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129964 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 127923 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 97861 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 103721 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 113372 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 82446 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 185832 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 354205 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 423261 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 433160 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 343856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 71871 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 103721 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 97861 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 90488 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102936 перегляди
Актуальне
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід

Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід

Київ • УНН

 • 487069 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений унаслідок замаху, здійсненого 71-річним письменником-ксенофобом із ймовірними проросійськими зв'язками.

Минулої доби прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав поранення та був доставлений до лікарні та прооперований. Станом на ранок 16 травня про здоров’я глави словацького уряду надходять суперечливі відомості. Нападника затримали: це 71-річний Юрай Цінтула, письменник та колишній співробітник приватної служби охорони. Під час первинного допиту з’ясовано, що у злочинця був "очевидно політичний мотив", повідомляє Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо є лідером лівопопулістської партії "Курс - соціальна демократія" (Smer - SD).

Image

З 25 жовтня 2023 року він займає пост прем'єр-міністра Словаччини. До нинішньої каденції Фіцо вже двічі ставав прем'єр-міністром країни, - у 2006–2010 та 2012–2018 роках. Раніше, у 80 та 90-их роках, Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини, депутатом Національної ради  Словацької Республіки. У 1994-2000 роках нинішній прем’єр СР був уповноваженим Словаччини в Європейському суді з прав людини; з 1999 по 2005 роки входив до складу словацької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Лівоцентристську партію "Напрямок - соціальна демократія" Роберт Фіцо створив та очолив у 1999 році.

Як відбувався напад на прем'єра Словаччини і хто його атакував

15 травня близько 14:30 Фіцо був поранений в результаті пострілів невідомого чоловіка, - це відбулося, коли після засідання уряду в культурному центрі в містечку Гандлов, політик вийшов на вулицю щоб привітати прихильників.

Очевидці розповіли журналістам словацького телебачення, що принаймні чотири постріли пролунали перед будинком культури в Гандлові, коли Фіцо тільки наблизився, щоб поспілкуватися з натовпом і потиснути руки.

Місцеве телебачення RTV Prievidza опублікувало відео злочину: видно, як чоловік штовхається об паркан і з близької відстані стріляє в прем’єр-міністра, який потім падає.

Image

На іншому відео видно, як Фіко товариші тягнуть до службового лімузина, щоб доставити його в безпечне місце. Водночас нападника затримали.

Image

Глава МВС повідомив на прес-конференції, що зловмисником виявився 71-річний житель міста Левице, письменник Юрай Цинтула. Міністр внутрішніх справ сказав, що у злочинця був "очевидно політичний мотив", - це виявилося під час первинного допиту.

Посадовець також підтвердив, що Роберт Фіцо дістав поранення в живіт. Після замаху, пораненого прем'єр-міністра терміново транспортували на вертольоті до лікарні. Згодом представниками уряду Словаччини було повідомлено, що у Фіцо стан "надзвичайно серйозний", йому довелося зробити екстрену кількагодинну операцію в столиці області Банській Бистриці.

Роберт Фіцо "отримав кілька поранень і перебуває в критичному стані. Наразі його доправляють на вертольоті до Банська-Бистриці, оскільки дорога до Братислави займе занадто багато часу, а йому потрібне термінове втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними

  - інформує сторінка прем’єр міністра Словаччини у Facebook.  

До ранку четверга існувала невизначеність щодо здоров'я 59-річного чоловіка. Словацькі ЗМІ повідомили, що Фіцо прийшов до тями після операції, проте не надали подробиць про стан здоров’я глави уряду.

Що відомо про нападника, і чи мав цей замах "російський слід"

Згідно з офіційною інформацією 71-річний Юрай Цинтула, який вчинив замах на прем'єр-міністра СР Роберта Фіцо, є жителем міста Левіце. Підозрюваний раніше був співробітником приватної служби охорони. Повідомляється, що Юрай Цинтула є письменником, - з 2005 року він є одним із засновників літературного клубу "ДУГА", а також написав три поетичні збірки.

Image

Вчора у Асоціації словацьких письменників висловили обурення "брутальним вчинком, який є безпрецедентним в історії Словаччини" і заявили, що виключать Цинтая з лав літературного об'єднання, у разі підтвердження звинувачень.  

Image

Для замаху Юрай Цинтула використовував короткоствольну зброю, на яку в нього був дозвіл, про це зокрема розповів словацькому порталу новин "aktuality.sk" син Юрая Цинтули.

Також з’явилася інформація, що стрілець у минулому був жертвою нападу: у 2016 році Цинтула працював водієм у торговельному центрі в Левіце, коли на нього напав молодий чоловік, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Телеканал новин TA3 та інші ЗМІ оприлюднили відеозапис із відділку поліції. У ньому Юрай Цінтула каже: "Я не згоден з політикою уряду"; він також згадав заплановану владою реформу ЗМІ, проти якої тижнями виходять на демонстрації тисячі людей. За даними ЗМІ, поліція допитала дружину нападника.

Image

У ЗМІ коротко вказується, що у Цинтули начебто були виявлені зв'язки з проросійським воєнізованим формуванням. Щодо нахилів та зав’язків зловмисника, з’являються різні не повністю підтверджені припущення. За інформацією, яку опублікував блогер Іван Млинар, Юрай Цінтула "був расистом, ненавидів ромів, чого зовсім не приховував, був ксенофобом, тобто ненавидів іммігрантів".

Image

Також вказується, що нападник є шанувальником російських байкерів.

Доповнення

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі перебуває в реанімації, його стан стабільний, але важкий. Про це повідомила директорка лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова, куди Фіцо доправили після замаху на убивство напередодні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуПублікації
bratyslavaБратислава
robert-fitsoРоберт Фіцо
slovachchynaСловаччина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97