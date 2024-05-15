Нападник на Фіцо пояснив, чому стріляв у прем’єр-міністра
Київ • УНН
Юрай Цінтула, нападник, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив, що він не згоден з політикою уряду, зокрема, щодо свободи слова і передбачуваної ліквідації ЗМІ та нападів на словацький телеканал RTVS.
Нападник на словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо, письменник Юрай Цінтула пояснив свій мотив. Словацьке видання Plus JEDEN DEŇ опублікувало відео, ймовірно, з поліцейської дільниці, де наразі перебуває затриманий, передає УНН.
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Юрай Цінтула заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.
Я не погоджуюся із політикою влади. Чому засоби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS (словацький телеканал)? Чому людей звільняють?
Нагадаємо
15 травня у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів, коли прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми.
Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, зараз Фіцо роблять операцію, яка триває вже 3,5 години.
Фіцо був розстріляний впритул, з'явилося ще одне відео замаху15.05.24, 22:46 • 72272 перегляди