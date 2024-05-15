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Фіцо був розстріляний впритул, з'явилося ще одне відео замаху

Фіцо був розстріляний впритул, з'явилося ще одне відео замаху

Київ • УНН

 • 72272 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був застрелений в упор під час замаху, про що свідчить нове відео, на якому видно, як він наближається до натовпу перед тим, як лунають постріли, а його охоронці затримують нападника.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу, 15 травня, був розстріляний впритул. Про це свідчить нове відео, що з’явилося у мережі, пише RTV Prievidza Regionálna televízia Prievidza, передає УНН.

Деталі

На кадрах видно, як Фіцо підходить разом з охороною до натовпу, що стоїть за огорожею.

Як повідомляли словацькі ЗМІ, постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду. Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого було чутно кілька пострілів.

Охорона політика ще певний час боролася з нападником та намагалася його стримати. Під час цього на відео лунали звуки пострілів аж до моменту, поки охоронці прем'єра не затримали нападника.

Замах на прем'єра Словаччини: урядовці запевняють, що Фіцо все ще оперують15.05.24, 21:51 • 26914 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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