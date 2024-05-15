Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был расстрелян в упор. Об этом свидетельствует новое видео, появившееся в сети, пишет RTV Prievidza Regionálna televízia Prievidza, передает УНН.

Детали

На кадрах видно, как Фицо подходит вместе с охраной к толпе, стоящей за оградой.

Как сообщали словацкие СМИ, выстрелы раздались перед Домом культуры, где проходило заседание правительства. Фицо подошел к людям, которые его приветствовали, после чего было слышно несколько выстрелов.

Охрана политика еще некоторое время боролась с нападающим и пыталась его сдержать. Во время этого на видео раздавались звуки выстрелов вплоть до момента, пока охранники премьера не задержали нападающего.

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