Покушение на премьера Словакии: чиновники уверяют, что Фицо все еще оперируют

Премьер Словакии Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии, его жизнь все еще под угрозой, операция продолжается уже более 3,5 часов. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк на брифинге, передает УНН со ссылкой на Denník Štandard.

"Мы верим, что он будет достаточно сильным, чтобы справиться с этой травмой", - добавил Калиняк.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что после покушения на Роберта Фицо защита чиновников и нескольких СМИ будет усилена. При этом в парламенте действует особый режим, и в отношении депутатов также будет обеспечена защита.

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Кроме того, по словам Эштока, нападавший стрелял с явной политической мотивацией. Он решил атаковать Роберта Фицо после президентских выборов. Было осуществлено 5 выстрелов.

"Я хочу призвать общественность, журналистов и всех политиков прекратить распространение ненависти", - обратился министр.

Ранее ta3 сообщил, что Фицо, на которого было совершено покушение, успешно прооперировали.

Напомним

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо.

Denník Štandard сообщал, что у Фицо, на которого совершили покушение, открылось кровотечение в брюшной полости, которое врачи не могут остановить.