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У прем'єра Словаччини відкрилася кровотеча у черевній порожнині, лікарі не можуть її зупинити

У прем'єра Словаччини відкрилася кровотеча у черевній порожнині, лікарі не можуть її зупинити

Київ • УНН

 • 25795 перегляди

Нападник однією кулею влучив у живіт Роберта Фіцо, одна куля пройшла через живіт у тазостегнову кістку, а інша влучила у плече.

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, на якого скоїли замах, відкрилась кровотеча в черевній порожнині, яку лікарі не можуть зупинити, передає УНН із посиланням на Denník Štandard.

Деталі

За словами добре поінформованого джерела Standard, нападник однією кулею влучив у живіт Роберта Фіцо, інша куля пройшла через живіт у тазостегнову кістку, а інша потрапила у плече.

"У прем'єр-міністра кровотеча в черевній порожнині, яку лікарі поки не можуть зупинити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Стрілянина у прем'єра Словаччини Фіца: з'явилося офіційне повідомлення про його стан15.05.24, 17:19 • 23116 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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