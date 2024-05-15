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Стрілянина у прем'єра Словаччини Фіца: з'явилося офіційне повідомлення про його стан

Стрілянина у прем'єра Словаччини Фіца: з'явилося офіційне повідомлення про його стан

Київ • УНН

 • 23116 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав кілька вогнепальних поранень і перебуває в небезпечному для життя стані після замаху, повідомляється на його офіційному акаунті у Facebook.

В обліковому записі прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо у Facebook повідомляється про його стан після стрільби в нього, пише УНН.

Деталі

"На Роберта Фіцо сьогодні був замах. У нього кілька разів стріляли, і зараз він перебуває в небезпечному для життя стані", - сказано у повідомленні.

Вказано, що його доправляли "вертольотом до Банська-Бистриці, оскільки до Братислави добиратися буде занадто довго через необхідність термінового втручання". "Наступні кілька годин вирішальні", - ідеться у повідомленні.

Згідно з даними TV Markíz, його забрали з гелікоптера на ношах до реанімації. Оскільки рятувальники накрили лежачого прем'єра простирадлом, не вдалося побачити, чи був він при свідомості і які у нього травми, вказує Denník N.

У прем'єра Словаччини стріляв 71-річний чоловік - ЗМІ15.05.24, 17:02 • 21753 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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