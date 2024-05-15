Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии

В аккаунте премьер-министр Словакии Роберта Фицо в Facebook сообщается о его состоянии после стрельбы в него, пишет УНН.

Детали

"На Роберта Фицо сегодня было покушение. В него несколько раз стреляли, и сейчас он находится в опасном для жизни состоянии", - сказано в сообщении.

Указано, что его доставляли "вертолетом в Банска-Быстрицу, поскольку в Братиславу добираться будет слишком долго из-за необходимости срочного вмешательства". "Следующие несколько часов решающие", - говорится в сообщении.

Согласно данным TV Markíz, его забрали с вертолета на носилках в реанимацию. Поскольку спасатели накрыли лежащего премьера простыней, не удалось увидеть, был ли он в сознании и какие у него травмы, указывает Denník N.

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