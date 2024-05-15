В премьера Словакии стрелял 71-летний мужчина - СМИ

Покушение на премьер-министра Словакии, вероятно, совершил 71-летний мужчина из Левице, передает УНН со ссылкой на Denníka и TV Joj.

Детали

Как сообщает TV Joj, 71-летний мужчина из Левице стрелял в Роберта Фицо.

Ранее сообщалось о мужчине средних лет. Полиция задержала его после убийства.

Добавим

По данным Denníka, который ссылается на источники, жизнь Роберта Фицо после покушения вне опасности.

"У него ранения живота и, видимо, рук и ног. Сейчас его транспортируют в больницу", - говорится в сообщении.

Покушение на премьера Словакии: Фицо госпитализировали с ранениями головы и груди

Напомним

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберта Фицо, его везут в больницу.