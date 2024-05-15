У прем'єра Словаччини стріляв 71-річний чоловік - ЗМІ
Київ • УНН
71-річний чоловік з Левіце нібито здійснив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який був госпіталізований з пораненнями в живіт, руки і ноги.
Замах на прем'єр-міністра Словаччини, ймовірно, здійснив 71-річний чоловік із Левіце, передає УНН із посиланням на Denníka та TV Joj.
Деталі
Як повідомляє TV Joj, 71-річний чоловік із Левіце стріляв у Роберта Фіцо.
Раніше повідомлялось про чоловіка середніх років. Поліція затримала його після вбивства.
Додамо
За даними Denníka, який посилається на джерела, життя Роберта Фіцо після замаху поза небезпекою.
"У нього поранення живота і, мабуть, рук і ніг. Наразі його транспортують до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Замах на прем'єра Словаччини: Фіцо госпіталізували з пораненнями голови та грудей15.05.24, 16:42 • 39312 переглядiв
Нагадаємо
У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо, його везуть до лікарні.