У премьера Словакии открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не могут его остановить

У премьера Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение, открылось кровотечение в брюшной полости, которое врачи не могут остановить, передает УНН со ссылкой на Denník Štandard.

Детали

По словам хорошо информированного источника Standard, нападавший одной пулей попал в живот Роберта Фицо, другая пуля прошла через живот в тазобедренную кость, а еще одна попала в плечо.

"У премьер-министра кровотечение в брюшной полости, которое врачи пока не могут остановить", - говорится в сообщении.

Напомним

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо.

Стрельба в премьера Словакии Фицо: появилось официальное сообщение о его состоянии