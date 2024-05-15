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Замах на прем'єра Словаччини: урядовці запевняють, що Фіцо все ще оперують

Замах на прем'єра Словаччини: урядовці запевняють, що Фіцо все ще оперують

Київ • УНН

 • 26917 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті стрілянини, його життя залишається під загрозою після більш ніж 3,5 годин операції, а заходи безпеки для чиновників і ЗМІ були посилені.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у важкому стані, його життя все ще під загрозою, операція триває вже понад 3,5 години. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк на брифінгу, передає УНН із посиланням на Denník Štandard.

"Ми віримо, що він буде достатньо сильним, щоб впоратися з цією травмою", - додав Каліняк.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив, що після замаху на Роберта Фіцо захист чиновників і кількох ЗМІ буде посилено. При цьому в парламенті діє особливий режим, і щодо депутатів також буде забезпечений захист.

Додамо

Крім того, за словами Ештока, нападник стріляв з явною політичною мотивацією. Він вирішив атакувати Роберта Фіцо після президентських виборів. Було здійснено 5 пострілів.

"Я хочу закликати громадськість, журналістів і всіх політиків припинити розповсюдження ненависті", – звернувся міністр.

Раніше ta3 повідомив, що Фіцо, на якого було скоєно замах, успішно прооперували.

Нагадаємо

У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.  

Denník Štandard повідомляв, що у Фіцо, на якого скоїли замах, відкрилась кровотеча в черевній порожнині, яку лікарі не можуть зупинити.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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