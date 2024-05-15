Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра

Нападавший на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, писатель Юрай Цинтула объяснил свой мотив. Словацкое издание Plus JEDEN DEŇ опубликовало видео, вероятно, из полицейского участка, где сейчас находится задержанный, передает УНН.

Детали

Юрай Цинтула заявил, что не согласен с политикой правительства, в частности, в сфере свободы слова.

Я не согласен с политикой власти. Почему средства массовой информации ликвидируют, почему нападают на RTVS (словацкий телеканал)? Почему людей увольняют? говорит он на обнародованных кадрах.

Напомним,

15 мая в словацком городе Гандлова прозвучало несколько выстрелов, когда премьер-министр Словакии Роберт Фицо вышел для общения с людьми.

Фицо получил ранения и после покушения находится в тяжелом состоянии. Как заявил министр обороны Роберт Калиняк на брифинге, сейчас Фицо делают операцию, которая длится уже 3,5 часа.

Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения