Віцепрем’єр Словаччини заявив, що загрози для життя Фіцо більше немає
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пережив замах і перебуває у стабільному стані після операції з приводу вогнепальних поранень у живіт і суглоб.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо більше не перебуває у стані, що загрожує його життю. Як пише The Guardian, з також заявою звернувся до преси його заступник Томаш Тараба, передає УНН.
Деталі
Чиновник повідомив деталі поранень, яких зазнав урядовець під час замаху: одна з куль пройшла через його шлунок, а інша пошкодила суглоб. Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування до госпіталю, втручання було успішним.
"Зрештою він виживе", - запевнив журналістів Тараба.
Місцеві словацькі ЗМІ підтверджують інформацію про те, що Фіцо більше не перебуває в операційній, його стан стабілізовано.
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