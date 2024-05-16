Вице-премьер Словакии заявил, что угрозы для жизни Фицо больше нет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо больше не находится в состоянии, угрожающем его жизни. Как пишет The Guardian, с также заявлением обратился к прессе его заместитель Томаш Тараба, передает УНН.

Детали

Чиновник сообщил детали ранений, которые получил чиновник во время покушения: одна из пуль прошла через его желудок, а другая повредила сустав. Врачи прооперировали Фицо сразу после его транспортировки в госпиталь, вмешательство было успешным.

"В конце концов он выживет", - заверил журналистов Тараба.

Местные словацкие СМИ подтверждают информацию о том, что Фицо больше не находится в операционной, его состояние стабилизировано.

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