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Прем'єр Словаччини Фіцо перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані

Прем'єр Словаччини Фіцо перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані

Київ • УНН

 • 21135 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у стабільному, але важкому стані в реанімації після замаху на нього, в результаті якого він отримав численні вогнепальні поранення і переніс 5-годинну операцію.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі перебуває в реанімації, його стан стабільний, але важкий. Про це повідомила директорка лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова, куди Фіцо доправили після замаху на убивство напередодні, повідомляє УНН із посиланням на Aktuality.

Деталі 

За її словами, Роберт Фіцо у стабільному, але дуже тяжкому стані. "Тому він перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії", - сказала вона.  

Директорка лікарні також розповіла, що прем'єр дістав множинні вогнепальні поранення, усунення наслідків яких сприятиме його одужанню.

"У другій половині дня прем'єр-міністра доправили санітарною авіацією до приймального покою лікарні Рузвельта, де йому надали допомогу, провели комп'ютерну томографію, а потім його перевезли до операційної, де відбулася п'ятигодинна операція, у якій брали участь дві хірургічні бригади - хірургічна і травматологічна", - сказала вона, додавши, що наразі за прем'єр-міністром також доглядає повний склад лікарів.

Лапунікова також попросила ЗМІ та громадськість поважати приватне життя прем'єр-міністра. 

Доповнення

Міністр оборони країни Роберт Калиняк заявив, що також повідомить про стан Фіцо  протягом дня, але наразі він перебуває у Братиславі на засіданні урядової ради з безпеки.

"Вночі лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнта, і наразі проводяться подальші операції щодо поліпшення його стану. Ситуація дійсно серйозна", - сказав міністр оборони. 

Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: що відомо про ймовірного нападника15.05.24, 18:54 • 22177 переглядiв

Нагадаємо

У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Нападник, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив, що він не згоден з політикою уряду, зокрема, щодо свободи слова і передбачуваної ліквідації ЗМІ та нападів на словацький телеканал RTVS.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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