Прем'єр Словаччини Фіцо перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває у стабільному, але важкому стані в реанімації після замаху на нього, в результаті якого він отримав численні вогнепальні поранення і переніс 5-годинну операцію.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі перебуває в реанімації, його стан стабільний, але важкий. Про це повідомила директорка лікарні Рузвельта у місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова, куди Фіцо доправили після замаху на убивство напередодні, повідомляє УНН із посиланням на Aktuality.
Деталі
За її словами, Роберт Фіцо у стабільному, але дуже тяжкому стані. "Тому він перебуватиме у відділенні інтенсивної терапії", - сказала вона.
Директорка лікарні також розповіла, що прем'єр дістав множинні вогнепальні поранення, усунення наслідків яких сприятиме його одужанню.
"У другій половині дня прем'єр-міністра доправили санітарною авіацією до приймального покою лікарні Рузвельта, де йому надали допомогу, провели комп'ютерну томографію, а потім його перевезли до операційної, де відбулася п'ятигодинна операція, у якій брали участь дві хірургічні бригади - хірургічна і травматологічна", - сказала вона, додавши, що наразі за прем'єр-міністром також доглядає повний склад лікарів.
Лапунікова також попросила ЗМІ та громадськість поважати приватне життя прем'єр-міністра.
Доповнення
Міністр оборони країни Роберт Калиняк заявив, що також повідомить про стан Фіцо протягом дня, але наразі він перебуває у Братиславі на засіданні урядової ради з безпеки.
"Вночі лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнта, і наразі проводяться подальші операції щодо поліпшення його стану. Ситуація дійсно серйозна", - сказав міністр оборони.
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