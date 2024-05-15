Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: що відомо про ймовірного нападника
Київ • УНН
71-річний чоловік, імовірно Юрай Цинтул, письменник і прихильник опозиції, був затриманий за підозрою в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який був госпіталізований з пораненнями в голову і груди після інциденту зі стріляниною.
За підозрою у замаху на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо затримали 71-річного чоловіка. Як повідомляють словацькі ЗМІ, ймовірно, йдеться про Юрая Цинтула, письменника та прихильника опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", передає УНН.
За даними ЗМІ, 2016 році Цинтул сам став жертвою нападу в одному з торгових центрів. Його син повідомив Aktuality, що батько має дозвіл на носіння зброї.
Замах на прем'єра Словаччини: Фіцо госпіталізували з пораненнями голови та грудей15.05.24, 16:42 • 39312 переглядiв
Офіційно інформацію, що нападником є саме Цинтул поки що не підтверджено.
Нагадаємо
У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Зеленський і Шмигаль засудили напад на прем'єра Словаччини Фіцо15.05.24, 17:37 • 22114 переглядiв