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Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: що відомо про ймовірного нападника

Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: що відомо про ймовірного нападника

Київ • УНН

 • 22177 перегляди

71-річний чоловік, імовірно Юрай Цинтул, письменник і прихильник опозиції, був затриманий за підозрою в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який був госпіталізований з пораненнями в голову і груди після інциденту зі стріляниною.

За підозрою у замаху на вбивство прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо затримали 71-річного чоловіка. Як повідомляють словацькі ЗМІ, ймовірно, йдеться про Юрая Цинтула, письменника та прихильника опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", передає УНН.

За даними ЗМІ, 2016 році Цинтул сам став жертвою нападу в одному з торгових центрів. Його син повідомив Aktuality, що батько має дозвіл на носіння зброї.

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Офіційно інформацію, що нападником є саме Цинтул поки що не підтверджено.

Нагадаємо

У Словаччині сталася стрілянина і було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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