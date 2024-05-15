Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

По подозрению в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо задержали 71-летнего мужчину. Как сообщают словацкие СМИ, вероятно, речь идет о Юрае Цинтуле, писателе и стороннике оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", передает УНН.

По данным СМИ, в 2016 году Цинтул сам стал жертвой нападения в одном из торговых центров. Его сын сообщил Aktuality, что отец имеет разрешение на ношение оружия.

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Официально информация, что нападающим является именно Цинтул пока не подтверждена.

Напомним

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберта Фицо.

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