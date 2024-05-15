Зеленский и Шмыгаль осудили нападение на премьера Словакии Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и назвал его ужасным, передает УНН.

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасно. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Нужно приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере - говорится в заявлении Зеленского в Twitter.

Президент Украины надеется, что Роберт Фицо быстро выздоровеет, и выразил солидарность с народом Словакии.

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Кроме того, заявление о покушении на Фицо сделал и премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Мы решительно осуждаем сегодняшнее нападение на премьер-министра СР Роберта Фицо. Такое насилие недопустимо, виновные должны быть наказаны. Желаем Премьер-министру скорейшего выздоровления! Искренние слова поддержки семье и всему словацкому народу", - написал Шмыгаль в Twitter.

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