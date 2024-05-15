Зеленський і Шмигаль засудили напад на прем'єра Словаччини Фіцо
Київ • УНН
На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було скоєно напад, який рішуче засудили Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль як неприйнятний акт насильства.
Президент України Володимир Зеленський засудив напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і назвав його жахливим, передає УНН.
Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері
Президент України сподівається, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловив солідарність із народом Словаччини.
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Крім того, заяву щодо замаху на Фіцо зробив і прем'єр України Денис Шмигаль.
"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішній напад на прем'єр-міністра СР Роберта Фіцо. Таке насильство є неприпустимим, винні мають бути покарані. Бажаємо Прем'єр-міністру якнайшвидшого одужання! Щирі слова підтримки родині та всьому словацькому народу", - написав Шмигаль у Twitter.
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