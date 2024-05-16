Премьер Словакии Фицо находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в реанимации, его состояние стабильное, но тяжелое. Об этом сообщила директор больницы Рузвельта в городе Банска Быстрица Мириам Лапуникова, куда Фицо доставили после покушения на убийство накануне, сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.

Детали

По ее словам, Роберт Фицо в стабильном, но очень тяжелом состоянии. "Поэтому он будет находиться в отделении интенсивной терапии", - сказала она.

Директор больницы также рассказала, что премьер получил множественные огнестрельные ранения, устранение последствий которых будет способствовать его выздоровлению.

"Во второй половине дня премьер-министра доставили санитарной авиацией в приемный покой больницы Рузвельта, где ему оказали помощь, провели компьютерную томографию, а затем его перевезли в операционную, где состоялась пятичасовая операция, в которой участвовали две хирургические бригады - хирургическая и травматологическая", - сказала она, добавив, что сейчас за премьер-министром также ухаживает полный состав врачей.

Лапуникова также попросила СМИ и общественность уважать частную жизнь премьер-министра.

Дополнение

Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что также сообщит о состоянии Фицо в течение дня, но сейчас он находится в Братиславе на заседании правительственного совета по безопасности.

"Ночью врачам удалось стабилизировать состояние пациента, и сейчас проводятся дальнейшие операции по улучшению его состояния. Ситуация действительно серьезная", - сказал министр обороны.

Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно о вероятном нападающем

Напомним

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо.

Нападавший, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил, что он не согласен с политикой правительства, в частности, в отношении свободы слова и предполагаемой ликвидации СМИ и нападений на словацкий телеканал RTVS.