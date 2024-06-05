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"Я прощаю його": Фіцо заявив, що пробачає чоловіку, який здійснив на нього замах

"Я прощаю його": Фіцо заявив, що пробачає чоловіку, який здійснив на нього замах

Київ • УНН

 • 69065 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не відчуває ніякої ненависті до людини, яка нього стріляла. Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду.

У своєму першому відеозверненні після замаху, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що він пробачає чоловіку, який стріляв в нього. Про це пише УНН з посиланням на відеозвернення словацького прем'єра. 

Деталі 

Фіцо заявив, що "не відчуває ніякої ненависті" до людини, яка в ньогостріляла. Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.

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Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів

- розповідає словацький прем'єр у своєму відеозверненні. 

Фіцо зазначив, що цей чоловік був лишень проявом тієї злісної політичної ненависті, яку опозиція неуспішно намагається розвивати у Словаччині.

За його словами, опозиціонери та закордонні ЗМІ спробують применшити вагу замаху. Прем'єр Словаччини пояснив, що вони намагатимуться переконати світ, що нападник не пов'язаний з опозиційними силами, а шкода завдана його здоров'ю, нібито незначна.

Доповнення

Також Фіцо розповів, що наразі продовжує лікування. Він зауважив, що завдяки медикам  вдалося запобігти найгіршому розвитку подій. 

Прем'єр-міністр Словаччини запевнив - якщо все піде за планом, то до роботи він повернеться вже наприкінці червня – початку липня 2024 року.

Нагадаємо

Замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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