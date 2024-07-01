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Прем'єр Словаччини Фіцо надалі буде постійно відчувати наслідки поранення, але вже скоро може повернутися до роботи

Київ • УНН

 • 19054 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово одужує після вогнепального поранення в живіт, отриманого під час замаху в травні, але, за словами його заступника, у нього і надалі будуть проблеми зі здоров'ям.

Прем'єр Словаччини Фіцо надалі буде постійно відчувати наслідки поранення, але вже скоро може повернутися до роботи

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо залишаться проблеми зі здоров'ям після вогнепального поранення, але його стан поступово покращується, і він незабаром може повернутися до роботи. Про це сказав віцепрем'єр і міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, пише УНН із посиланням на Euronews.

Детали

Словацький прем'єр Роберт Фіцо житиме з наслідками отриманого вогнепального поранення, оголосив його заступник і міністр оборони Роберт Калиняк.

За його словами, у Фіцо залишаться проблеми з опорно-руховим апаратом, але його стан поступово поліпшується.

Його здоров'я все ще далеке від ідеального. Після вогнепального поранення в живіт органи вже не працюють так, як у 17 чи 30 років. Його стан усе ще хиткий. У рамках регулярної реабілітації лікарі роблять усе можливе, щоб Фіцо міг виконувати свою роботу на повну силу, і ми вже близькі до цього

- сказав він.

Калиняк додав, що очікує від Фіцо ще одного публічного виступу найближчими днями, але не уточнив, чи буде це відеозв'язком або "наживо".

Нагадаємо

У травні Фіцо пережив замах у місті Гандлова, коли з близької відстані в нього кілька разів вистрілив письменник Юрай Цинтула. Кулі влучили в живіт, операція, яку провели в місцевій лікарні, тривала 5 годин. Наприкінці травня його доправили з лікарні в Банська-Бістріце до Братислави, прем'єр продовжив відновлення вдома.

На початку червня Фіцо опублікував відеоролик, у якому він сказав, що "буде маленьким дивом, якщо я повернуся до роботи через кілька тижнів".

"Я прощаю його": Фіцо заявив, що пробачає чоловіку, який здійснив на нього замах 05.06.24, 20:02 • 69066 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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