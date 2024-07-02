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У Словаччині розформували суспільного мовника і створили на його основі нове державне ЗМІ

Київ • УНН

 • 16753 перегляди

Словаччина розпустила суспільного мовника RTVS і створила нове державне ЗМІ STVR з тимчасовим керівником, призначеним урядом на тлі занепокоєння суспільства щодо посилення політичного контролю.

У Словаччині розформували суспільного мовника і створили на його основі нове державне ЗМІ

1 липня у Словаччині розформували суспільно-правову телерадіокомпанію RTVS і створили натомість нове державне медіа. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Після підписання президентом Словаччини Петером Пеллегріні закону про розформування телерадіокомпанія RTVS формально припинила своє існування, і замість неї запрацювала нова компанія STVR.

Тимчасовим керівником нового державного медіа призначили експерта з маркетингу Ігоря Сланіну. Він управлятиме STVR з обмеженими повноваженнями до кінця вересня. Згодом нового очільника обере рада, призначена урядом та парламентом.

Міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковичова і прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо звинувачували RTVS в упередженості до них. Проте через законодавчі обмеження вони не могли звільнити гендиректора Лубоша Махая, якого обрали колишньою парламентською більшістю на строк до 2027 року.

Опозиційні партії заявили про свій намір подати скаргу до Конституційного суду. Вони звинувачують уряд у бажанні створити пропагандистське ЗМІ.

Нагадаємо

Після публікації законопроєкту про розформування телерадіокомпанії у березні пройшла низка протестів під керівництвом журналістів RTVS, які опублікували петицію, де висловлювали побоювання, що новий закон створить "інструмент політичного контролю над RTVS для будь-якого уряду".

Схвалену урядом реформу розкритикували тодішня президентка Зузана Чапутова, опозиція, міжнародні медіаорганізації та Єврокомісія. Згодом уряд відкликав деякі з найбільш тривожних елементів закону, зокрема положення про нову політично призначену раду для координації програм. 21 червня Парламент Словаччини схвалив заплановану урядом реформу та зміну керівництва суспільного мовника RTVS.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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