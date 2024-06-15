В субботу, 15 июня, новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Aktuality.

Детали

Церемония, на которой Пеллегрини начал исполнять полномочия президента Словакии, состоялась в концертном зале Редута Словацкого филармонического оркестра, где организуют символическое заседание парламента.

На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова официально передала полномочия Пеллегрини.

В своей первой речи Пеллегрини неоднозначно, но упомянул о войне в Украине, в частности, об украинских беженцах, который приняла Словакия.

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Прямо на улицах мы встречаем испуганные лица беженцев из Украины, многие из которых пытались спасти свою жизнь. В духе нашего традиционного гостеприимства мы предложили ужин, ночлег и руку помощи. Но их испуганный взгляд, полный отчаяния и бесконечной трагедии, уничтожил в нас уверенность, что о войне мы будем знать только из рассказов наших дедов - сказал президент Словакии.

Дополнение

Официальные мероприятия по случаю инаугурации нового словацкого президента продлятся до вечера субботы, среди них - торжественная месса и военный парад в Братиславе.

Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня: он будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе. А первую зарубежную поездку - по традиции, в Чехию, - Пеллегрини совершит 26 июня.

Напомним

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.